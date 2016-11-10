Интерпол впервые избрал вице-президентом россиянина

На Ассамблее Интерпола в Индонезии вице-президентом организации был избран представитель России. Об этом сообщается в официальном Twitter организации.

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Раннее РИА Новости со ссылкой на собственные источники сообщили, что "гражданин РФ … избран 127-ю голосами "за" при всего десяти "против" и восьми воздержавшихся".

Прокопчук занимал должность начальника российского Интерпола с 2011 года.

На Геннассамблее Интерпола было избрано новое руководство: президентом организации стал заместитель министра общественной безопасности КНР Мэн Хунвэй. В настоящее время Интерпол объединяет 190 государств.