Интерпол впервые избрал вице-президентом россиянина
Вице-президентом организации стал генерал-майор российской полиции Александр Прокопчук.
На Ассамблее Интерпола в Индонезии вице-президентом организации был избран представитель России. Об этом сообщается в официальном Twitter организации.
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#BREAKING - #Russia's Alexander Prokopchuk, head of the INTERPOL NCB in Moscow, elected Vice #President of INTERPOL BY #INTERPOLGA— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) November 10, 2016
Раннее РИА Новости со ссылкой на собственные источники сообщили, что "гражданин РФ … избран 127-ю голосами "за" при всего десяти "против" и восьми воздержавшихся".
Прокопчук занимал должность начальника российского Интерпола с 2011 года.
На Геннассамблее Интерпола было избрано новое руководство: президентом организации стал заместитель министра общественной безопасности КНР Мэн Хунвэй. В настоящее время Интерпол объединяет 190 государств.