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Кортеж президента Польши наехал на ребенка (видео)

11:44, 05 октября 2018
Мир
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Пресс-секретарь президента Блажей Спихальский отметил, что наезд произошел, когда на пешеходном переходе полицейская машина остановилась, чтобы пропустить 9-летнего мальчика.

Мальчик тоже остановился и через несколько секунд снова начал двигаться одновременно с тем, как автомобиль тронулся с места.

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По словам представителя, сразу, как автомобиль полиции «легко задел ребенка», президент Дуда остановил колонну и поинтересовался состоянием парня.

«По моей предварительной оценке и по словам работников скорой помощи, которые забрали ребенка, с парнем все в порядке. Его доставили в больницу для более детального обследования, согласно установленным процедурам», — сообщил пресс-секретарь президента журналистам.

Позднее в этот день президент посетил мальчика и его семью и подарил ему большого плюшевого медведя.

Напомним, 9 сентября кортеж президента Молдовы Игоря Додона потравил в аварию, в результате которой серьезно пострадала мать президента, а сам Додон отделался легкими телесными повреждениями.

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Теги: #ДТП в Польше#президент Польши Дуда#Анджей Дуда