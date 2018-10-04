Bloomberg: Украине придется искать замену углю из-за рекордного подорожания

Рост цен на уголь не делает его добычу прибыльным, а как раз наоборот.

В Европе цена угля подскочила до 100 долларов за тонну. Но это больше идет на пользу производителям альтернативной энергии, чем шахтерам.

Об этом пишет Bloomberg, добавляя, что компании, которые управляют солнечными и ветровыми электростанциями или производят газовые турбины для электростанций, ожидают увеличения доходов. Ведь цена на уголь самая высокая за последние пять лет. Вместо того, чтобы пойти на пользу тем, кто добывает наиболее грязный вид ископаемого топлива, руководители энергетических компаний ожидают оживления перехода на более чистые энергетические ресурсы.

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Высокая цена также ставит на повестку дня правительств и промышленников вопрос об эффективности, который дает толчок технологиям, разработанным для повышения обработки сырья всех видов.

«Это возможность. Важна даже не сама цена, а тренд. Если цены растут, люди начинают думать больше о том, что делать с расходами на энергию», - сказал исполнительный директор Turboden SpA Паоло Бертуци.

Рост цен на уголь происходит из-за рекордного спроса на энергоносители в Китае, который повысил стоимость всех видов топлива для генерации электроэнергии. Из-за этого поставки в Европу сократились, а стоимость киловатта выросла везде: от Великобритании до Италии. Европейские правительства уже начали работу над сокращением выбросов парниковых газов из-за использования ископаемого топлива ради решения проблемы изменения климата. В результате, много коммунальных служб на протяжении последних лет прилагали усилия, чтобы перейти на обеспечение возобновляемыми источниками энергии. В частности, ставка делалась за солнечные и ветровые электростанции вместо угольных.

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Высокая цена угля и электроэнергии делает альтернативную энергетику более привлекательной формой экономики на фоне устаревшего ископаемого топлива, - пояснил директор Iberdrola SA Игнасио Галан.

«Это сигнал о том, что тот, кто инвестирует в ископаемое топливо, будет наказан», - сказал он.

Политики тоже обратили внимание на подорожание привычных источников энергии. В Украине, которая генерирует треть своего электричества с помощью угля, правительство начало искать альтернативу. В частности, в поле зрения Киева оказались ядерная энергетика и природный газ. Издание напоминает, что Украина импортирует большую часть нужного ей угля, поскольку агрессия России привела к уничтожению большинства украинских шахт.

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«За «возвращение славы» углю на самом деле платит Украина. Стоимость угля заставит нас инвестировать в другие секторы», - сказал изданию главный советник премьер-министра Украины по вопросам инвестиций Дан Билак.

Одновременно, рост цен на уголь отбивает желание у компаний строить новые электростанции на таком виде топлива.

«В Западной Европе не построили ни одной новой угольной станции, так же, как и в США. Возобновляемые источники энергии получат наибольшую долю рынка электроэнергии», - убежден сопредседатель группы глобальных природных ресурсов Goldman Sachs Group Inc Гонзало Гарсия.

В горнодобывающей сфере тоже не произошло « угольного бума», несмотря на рост цен. Anglo American Plc и BHP Billiton Ltd заверили, что не будут тратить больше на разработку новых шахт. Rio Tinto Plc распродала свои шахты, а Glencore Plc не хочет открывать новые по философским мотивам.