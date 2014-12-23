Киргизия определилась с датой вступления в ЕАЭС

Как предает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом президент Киргизии Алмазбек Атамбаев сообщил на совместной пресс-конференции в Москве с президентами РФ, Казахстана, Армении и Беларуси по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета.

"Только что мы подписали Договор о присоединении Кыргызстана к Договору о Евразийском экономическом союзе", - сказал Атамбаев.

По его словам, в документе определены единый таможенный тариф, сроки вступления договора в силу, даты применения единого таможенного тарифа и отмены таможенного контроля на киргизско-казахстанской границе.

"Надеюсь, что Кыргызстан уже к 9 мая следующего года, к юбилею Победы, будет равноценным участником Евразийского экономического союза", - сказал он.

Как сообщалось, Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана заработал в 2011 году (общее администрирование внешней торговли и единые экспортно-импортные ставки). С января 2012 года вступили в силу базовые соглашения, формирующие Единое экономическое пространство (обеспечение свободы движения услуг, капитала, рабочей силы и проведение согласованной экономической политики). С февраля 2012 года функционирует руководящий орган ТС и ЕЭП - Евразийская экономическая комиссия.

Читайте такжеЛукашенко в Москве: "Мы сюда не приехали с протянутой рукой" Договор о Евразийском экономическом союзе был подписан президентами России, Беларуси и Казахстана 29 мая 2014 г. в Астане. В начале октября с.г. государствами «тройки» завершена процедура ратификации договора.

22 декабря в пресс-релизе к заседанию Высшего Евразийского экономического совета отмечалось, что Армения станет полноправным членом Евразийского экономического союза России, Беларуси и Казахстана с 2 января 2015 года, Киргизия не раньше 1 мая 2015 года.