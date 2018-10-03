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В Минске закон о продаже алкоголя ночью отменили через сутки после утверждения (видео)

11:28, 03 октября 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Президент Беларуси Александр Лукашенко издал указ об отмене только что введенных ограничений, говорится в сюжете ТСН.

По мнению Лукашенко, побороть пьянство таким образом не получится. Если алкоголь не продавать ночью, заинтересованные потребители приобретут его в другом месте. Это приведет к расцвету теневого рынка и криминальной сферы.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября на территории Киева Киевсовет снова запретил продажу алкогольных напитков в магазинах и МАФах в ночное время, а именно начиная с 23.00 до 10.00 утра.

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Теги: #Минск#Беларусь#алкоголь