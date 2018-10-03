В Минске закон о продаже алкоголя ночью отменили через сутки после утверждения (видео)
11:28, 03 октября 2018Мир
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По мнению президента Лукашенко, побороть пьянство таким образом не получится.
Иллюстрация / REUTERS
В Минске запрет на продажу алкоголя в ночное время продержался только сутки.
Президент Беларуси Александр Лукашенко издал указ об отмене только что введенных ограничений, говорится в сюжете ТСН.
По мнению Лукашенко, побороть пьянство таким образом не получится. Если алкоголь не продавать ночью, заинтересованные потребители приобретут его в другом месте. Это приведет к расцвету теневого рынка и криминальной сферы.
В Минске отменили запрет на продажу алкоголя в ночное время через сутки после утверждения
Как сообщал УНИАН, 27 сентября на территории Киева Киевсовет снова запретил продажу алкогольных напитков в магазинах и МАФах в ночное время, а именно начиная с 23.00 до 10.00 утра.
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