В Минске закон о продаже алкоголя ночью отменили через сутки после утверждения (видео)

По мнению президента Лукашенко, побороть пьянство таким образом не получится.

В Минске запрет на продажу алкоголя в ночное время продержался только сутки.

Президент Беларуси Александр Лукашенко издал указ об отмене только что введенных ограничений, говорится в сюжете ТСН.

По мнению Лукашенко, побороть пьянство таким образом не получится. Если алкоголь не продавать ночью, заинтересованные потребители приобретут его в другом месте. Это приведет к расцвету теневого рынка и криминальной сферы.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября на территории Киева Киевсовет снова запретил продажу алкогольных напитков в магазинах и МАФах в ночное время, а именно начиная с 23.00 до 10.00 утра.