НАТО начинает новую небоевую миссию в Афганистане

НАТО с 1 января 2015 года начинает в Афганистане новую миссию - Resolute Support ("Решительная поддержка"), которая сменит военную миссию Международных сил по поддержанию безопасности в Афганистане (ISAF), передает DW.

Теперь военные Североатлантического альянса не будут участвовать в боевых действиях, а займутся обучением афганских сил безопасности.

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В новой миссии будут принимать участие более 12,5 тысячи военных из 28 государств-членов НАТО и 14 стран-партнеров альянса. Правительство Германии также одобрило мандат на сохранение присутствия бундесвера в Афганистане. Таким образом, в 2015 году там будут служить до 850 немецких солдат.

Миссия ISAF действовала в течение 13 лет. За это время в боях с талибами были убиты около 3,5 тысячи иностранных военнослужащих, включая 55 солдат бундесвера. Теперь обеспечивать безопасность в стране должны будут исключительно местные правоохранительные органы и военные, насчитывающие приблизительно 350 тысяч человек.