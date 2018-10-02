Кремль может пойти на захват власти в Беларуси и заменить Лукашенко "каким-то генералом ФСБ" – эксперт

По словам эксперта-международника, в Беларуси уже давно обсуждают "майдан", который будет инспирирован россиянами, чтобы убрать Лукашенко и поставить там определенного генерала ФСБ, который только будет выполнять команды Кремля и ничего больше.

Попытки президента Беларуси Александра Лукашенко держаться нейтральной позиции между Украиной и Россией никак не помогут ему остаться у власти. Кремль уже нацелился на государственный переворот в Беларуси.

Об этом заявил эксперт-международник Валерий Кравченко, передает «Обозреватель». По его словам, РФ поставит Минск в те рамки, за пределы которых он уже никогда не выйдет.

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"Это уже не тот мир, где можно было занимать нейтральную позицию. Здесь ты либо с нами, либо против нас. Особенно это касается россиян. И Беларусь они не отпустят", — заверил Кравченко.

Он пояснил, что в Беларуси давно обсуждают "майдан", который будет инспирирован россиянами, чтобы убрать Лукашенко и поставить там какого-то генерала ФСБ, который только будет выполнять команды Кремля и ничего больше.

"Об этом "майдане" уже давно говорят, а его все нет. Таким образом, этот кризис затягивается. Лукашенко же тем временем убирает жесткой рукой всех, кто для него неудобный, чтобы навести определенный порядок", — уточнил эксперт.

По его мнению, шанс удержаться на своем посту у нынешнего президента Беларуси минимальный, ведь Москва очень последовательна в этом вопросе.