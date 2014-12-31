Совет Безопасности ООН отклонил резолюцию по Палестине

Внесенный Иорданией проект документа получил лишь 8 из необходимых 9-ти голосов, сообщает DW.DE со ссылкой на Reuters. Среди тех, кто голосовал "за" , были Китай, Франция и Россия. Резолюцию отклонили Австралия и США, которые имеют право вето в Совете Безопасности ООН. Представители европейских стран тоже не продемонстрировали единства в этом вопросе: в то время, когда Франция и Люксембург поддержали проект резолюции, Великобритания и Литва оказались среди пяти государств, которые воздержались.

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Резолюция предусматривала к концу 2017 года прекращение оккупации Израилем территорий, захваченных в 1967 году во время шестидневной войны, таких как Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим. Кроме того, в проекте резолюции речь шла о сосуществовании двух независимых демократических государств.

Израиль уже поздравил провал резолюции в Совете Безопасности ООН. По словам заместителя израильского министра иностранных дел Цахи Ханегби, это решение доказало, что "исторического компромисса можно достичь лишь посредством прямых переговоров без предварительных условий". Он призвал палестинскую сторону к возобновлению диалога с Израилем. Ранее палестинский лидер Махмуд Аббас заявлял, что в случае провала резолюции все отношения с Израилем будут расторгнуты.