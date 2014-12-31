США применили право вето по резолюции о независимости Палестины

"За" проголосовали — восемь членов СБ, против — два, пять членов воздержались, передает РИА Новости.

Таким образом, Совет Безопасности ООН не принял резолюцию, предусматривающую мирное урегулирование палестино-израильского конфликта в течение года и вывод израильских войск с палестинских территорий к 2017 году.

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"Проект резолюции не принимается в связи с тем, что не было получено достаточное число голосов", — сообщил председательствующий в СБ в декабре постпред Чада.

Согласно Уставу ООН, решения по всем вопросам по существу считаются принятыми, если за них проголосовали не менее 9 членов, включая совпадающие голоса всех пяти постоянных членов СБ (РФ, США, Китай, Великобритания, Франция).