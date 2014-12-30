Швейцария сдает председательство в ОБСЕ со словами о "вопиющей аннексии Крыма"

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОБСЕ по случаю завершения председательства Швейцарии в организации в 2014 году.

Президент Швейцарии Дидье Буркхальтер призвал все страны-участницы ОБСЕ удвоить усилия по преодолению кризиса европейской безопасности и для укрепления организации, которая, по его мнению, должна стать "якорем коллективной безопасности в Европе".

Буркхальтер отметил, что безопасность в Европе заметно ухудшилась в 2014 году. "Кризис в Украине стал одним из самых тяжелых в евроатлантическом и евразийском регионе с того времени, как закончилась «холодная война». Она принесла человеческие страдания украинскому народу и негативно повлияла на безопасность и стабильность как в регионе ОБСЕ и за его пределами", - сказал Буркхальтер.

В частности, он высказывает убеждение, что вследствие кризиса в Украине возникли сомнения относительно многих предположений, которые касаются европейского порядка после «холодной войны».

Читайте такжеОБСЕ передало украинским спасателям защитное снаряжение"Хельсинкский заключительный акт неоднократно нарушался, самое вопиющее - когда был аннексирован Крым", - сказал Буркхальтер. Президент Швейцарии считает, что такое развитие ситуации противоречит Парижской хартии для новой Европы от 1990 года, а также многим другим документам ОБСЕ, которые были единогласно приняты после того.

Кроме того, по его мнению, эти обстоятельства несут угрозу видению свободного, демократического, общего и неделимого евроатлантического сообщества безопасности, которое располагается от Ванкувера до Владивостока и базируется на согласованных принципах, общих обязательствах и общих целях.

"Ухудшение ситуации безопасности также осложняет усилия в поиске мирных и устойчивых решений затяжных конфликтов в регионе ОБСЕ", - добавил Буркхальтер.

По его словам, "ОБСЕ строило мосты и способствовало диалогу для преодоления кризиса в Украине, таким образом помогая находить дипломатическое решение". Также он отмечает, что организация стала важной стороной в оказании помощи Украине для деэскалации ситуации и продвижении политического процесса.

Буркхальтер убежден, что ОБСЕ может и должно продолжать играть конструктивную роль в преодолении кризиса в Украине и попросил страны-члены продолжать обеспечивать организацию необходимыми средствами и политической поддержкой и в будущем.

Президент Швейцарии приветствовал сегодняшнее решение Постоянного совета ОБСЕ об увеличении финансирования специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и принятие бюджета ОБСЕ на 2015 год.

С 2015 года в ОБСЕ председательствует Сербия.