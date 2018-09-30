Президент Сербии пойдет к Путину за советом из-за обострения ситуации в Косово

Президент Сербии хочет встретиться с Путиным и попросить поддержки.

Президент Сербии Александар Вучич во время следующей встречи с российским президентом Владимиром Путиным хочет обсудить ситуацию в Косово и Метохии и попросить его поддержки.

Об этом он заявил в беседе с сербскими журналистами 29 сентября, передает ТСН со ссылкой на RTS.

Вучич отметил, что уже сообщил о сложной ситуации посла Российской Федерации, посла США и других.

"Через два дня у меня будет встреча с президентом Путиным, мы поговорим о всех важных вопросах для Сербии, конечно, приоритетом будет ситуация в Косово и Метохии. Мы сообщим президенту Путину о всем, что происходит, и будем просить его поддержки на всех международных форумах, просить его совета, нет никакого сомнения”, - сказал Вучич.

Отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли он, как президент Сирии Башар Асад, просить Россию о военной помощи, Вучич заявил, что сделает все, чтобы сохранить мир в регионе.

Читайте такжеПрезидент Сербии сравнил Хорватию с Гитлером

Напомним, что в начале августа Сербия и Косово обвинили друг друга в посягательствах на северные регионы. В Белграде предостерегали, что силы безопасности Косово при поддержке США планируют тайное вторжение на неподконтрольный им север Косово, где проживает значительная часть сербов. В Приштине же имеют информацию, что Сербия планирует в одностороннем порядке провозгласить сербскую автономию на севере Косово.

29 сентября Президент Сербии Александар Вучич дал приказ привести армию страны в полную боевую готовность после активизации косовских спецназовцев неподалеку сербских границ.