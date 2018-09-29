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Президент Сербии привел армию страны в состояние боевой готовности

19:57, 29 сентября 2018
Мир
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Александр Вучич / REUTERS

Президент приказал начальнику Генштаба Сербии Милану Мойсиловичу и главе МВД Небойшу Стефановичу объявить самый высокий уровень боевой готовности, сообщил журналистами глава Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич.

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По словам Джурича, косовский спецназ ROSU занял Центр экологии и развития в Зубин-Потоке, окружил водохранилище и занял ГЭС "Газиводе". По его словам, все это сделано ради визита на север края президента Косово Хашима Тачи, передает агентство Анадолу.

Ранее несколько десятков косовских спецназовцев вошли на территорию, прилегающую к озеру, которое снабжает водой гидроэлектростанцию «Газиводе». Объект находится на территории Косово, но одновременно входит в сербскую энергосистему. На момент публикации материала никаких столкновений между сторонами не произошло.

В 2008 году Косово провозгласило независимость от Сербии, однако Белград отказался ее признавать. Переговоры между сторонами прекратились в марте 2017 года.

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Теги: #Сербия