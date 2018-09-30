Трамп хочет заставить союзников США платить Вашингтону за военную поддержку

По словам американского президента, США финансируют около 60 процентов армии Южной Кореи.

Президент США Дональд Трамп заявил, что богатые страны должны платить Вашингтону за военную поддержку.

"Когда речь идет о богатых странах, таких как Саудовская Аравия, Япония, Южная Корея, к чему финансировать их армии", - цитирует DW слова Трампа на выступлении в Западной Виргинии.

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"Они будут нам платить. Проблема в том, что их об этом никто никогда не спрашивал", - продолжил американский президент.

По его словам, в случае Южной Кореи США финансируют "около 60 процентов их армии".

Как рассказал Трамп, американские генералы сообщили ему, что Вашингтон платит за эти страны, поскольку они являются союзниками США. Но военные, по словам президента, не разбираются в финансах. Нынешнюю ситуацию он характеризует как «отвратительную торговую сделку и отвратительную военную сделку».

Накануне Трамп подписал бюджет министерства обороны США на 2019 год, который предусматривает выделение 250 миллионов долларов военной помощи Украине.