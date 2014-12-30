Адвокаты братьев Навальных обжалуют приговоры - BBC

Алексея приговорили к 3,5 годам условно, Олега - до 3,5 лет в заключении. Также суд постановил взыскать с них более 4 миллионов рублей, передает BBC Украина.

Оглашение приговора было запланировано на 15 января, но накануне его перенесли с 15 января на 30 декабря.

Прокурор потребовал для Алексея Навального 10 лет колонии общего режима, для Олега - восемь.

Братьев Навальных обвинили в хищении 26 миллионов рублей у компании "Ив Роше Восток" и 4 млн рублей у "Многопрофильной процессинговой компании".

Они отвергают все обвинения и называют дело политическим и сфабрикованным.

Адвокаты осужденных уже сообщили журналистам, что обжалуют приговоры.

Прокуроры, между тем, рассказали, что пока этого делать не будут: ждать мотивировочной части, которую сегодня не объявили - только короткую резолютивную.

Как передают корреспонденты, Алексей Навальный после оглашения приговора крикнул: "За что сажают брата?!"

Олега Навального, на семь лет младше Алексея, взяли под стражу прямо в зале суда.

"Олега взяли в заложники, а Навального теперь будут дискредитировать, что из-за него сидят невиновные", - прокомментировал это дело оппозиционер Борис Немцов в Facebook.

"Из всех возможных видов приговоров сегодня был самый подлый", - написал Алексей Навальный в Twitter.

15 января на Манежной площади планировалась акция протеста.

Но после того, как вынесение приговора Навальным перенесли, в Facebook появилась страница "Встреча на Манежной 30 декабря".

Оппозиционер Борис Немцов сообщил, что "встреча" начнется в 19 часов.