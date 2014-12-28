Спасение более 460 пассажиров горящего парома в Адриатическом море: эвакуацию осложняет шторм

У побережья Греции проходит крупная спасательная операция - эвакуация около 460 человек с парома "Норман Атлантик", на котором произошел пожар, передает BBC.

Паром направлялся из греческого порта Патрас в итальянский город Анкона. Сообщений о жертвах нет.

Согласно имеющимся данным, "Норман Атлантик" загорелся, когда находился примерно в 40 морских милях к западу от острова Корфу.

Пожар начался в воскресенье рано утром, в отсеке автотранспорта, где находились более двухсот автомобилей.

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Команда и пассажиры спасались от огня на верхней палубе. Несколько человек позвонили на греческие телеканалы. Один из пассажиров молил о помощи: "Пожалуйста, не бросайте нас!"

Греческие власти мобилизовали находящиеся поблизости корабли. Они также запросили помощь у Италии.

Штормовая погода в Адриатическом море серьезно затрудняет спасательную операцию. Пассажиров парома сажают в шлюпки, а затем переправляют на другие суда.

Министр судоходства Греции Милтиадис Варвитсиотис отметил, что это самая сложная эвакуационная операция в истории страны.

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Местные власти сообщают, что около 150 человек уже находятся в спасательных шлюпках, однако из-за штормового ветра переправить на другое судно удалось пока только несколько десятков человек.

По некоторым данным, пожар на борту парома удалось взять под контроль.

Представители береговой охраны Греции рассказали, что несколько судов окружили паром "Норман Атлантик", чтобы уменьшить воздействие сильных волн.

По имеющимся данным, паром ходящий под итальянски флагом "Норман Атлантик" принадлежит греческой судоходной компании ANEK.