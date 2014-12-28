На борту итальянского парома, загоревшегося у берегов Греции, могли быть две украинки
МИД проверяет информацию о пребывании двух украинок на борту парома The Norman Atlantic, который горит в Адриатическом море.
Министерство иностранных дел проверяет информацию о пребывании двух гражданок Украины на борту парома The Norman Atlantic, который горит в Адриатическом море.
Об этом пресс-секретарь МИД Евгений Перебийнис написал в Twitter.
«Согласно предварительной информации нашего посольства в Греции, на борту парома Norman Atlantic были две гражданки Украины. Место их нахождения пока выясняется», - написал Перебийнис.
По предв. информ. нашего Пос. в Греции, на борту парома NormanAtlantic были 2 гражданки Украины. Место их нахождения в настоящее время выясняется
- Evgeniy Perebyinis (@YPerebyinis) December 28, 2014
Как сообщал УНИАН, в Адриатическом море горит итальянский паром с 466 пассажирами.
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Итальянский паром The Norman Atlantic осуществлял рейс из греческой Патры в итальянскую Анкону. Из судна поступил сигнал бедствия, когда он находился в 33 морских милях от острова Отоной.