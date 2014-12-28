В Москве умер режиссер мультфильмов "Веселая карусель" и первого "Ну, погоди!"

В субботу на 78-м году жизни скончался режиссер Геннадий Михайлович Сокольский, сообщает сайт Аниматор.ру.

"Он стоял у истоков "Весёлой карусели" и снял самый первый мультфильм "Ну, погоди!". Потом создал такие любимые ленты, как "Птичка Тари", "Мышонок Пик", "Серебряное копытце", "Ивашка из дворца пионеров", "Приключения пингвиненка Лоло", "Маленькая колдунья". Вместе с Федором Хитруком работал над фильмом "Винни-Пух и день забот", - пишет сайт.

Геннадий Сокольский учился на курсах художников-мультипликаторов при киностудии «Союзмультфильм», где и проработал потом с 1961 по 1998 годы. Как аниматор рисованных и кукольных картин он участвовал в создании более 170 фильмов, как режиссер дебютировал в 1969 году.

Читайте такжеВ прокат вышел первый полнометражный украинский мультфильмКак и большинство российских аниматоров, Сокольский не имел никаких почетных званий и наград... Последние годы он тяжело болел. Прощание с Геннадием Сокольским пройдет 30 декабря в Боткинской больнице, сообщает Аниматор.ру.