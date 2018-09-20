CNN: Только дурак поверит Путину и его обещаниям по Сирии

Атака на Идлиб начнется, как только Генеральная ассамблея ООН завершит свою работу на следующей неделе.

Поверить, что Россия сдержит слово в Сирии – это все равно, что поверить российским шпионам, которые клянутся, что ездили в Солсбери посмотреть на собор.

Новый мирный план, о котором Владимир Путин договорился с турецким президентом Раджеп Тайипом Эрдоганом и который предусматривает безопасность трех миллионов мирных сирийцев в Идлибе, не вызывает доверия по многим причинам. Не последняя из них кроется в целой истории о том, как Путин отрицает все обвинения против него вопреки куче убедительных доказательств.

Об этом пишет CNN, напоминая, что как раз на прошлой неделе российский президент стал на сторону двух агентов ГРУ, которые уверяют, что ездили в Великобританию ради туризма. Хотя британские правоохранители собрали целые тома доказательств, которые подтверждают, что россияне на самом деле пытались совершить убийство.

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На фоне такого неуважения Путина к правде его мирный план для Идлиба можно лишь трактовать как циничную попытку уклониться от шквала осуждения в Генеральной ассамблее ООН на следующей неделе. Если президент США Дональд Трамп не станет на ее пути, Россия может отбросить все умные аргументы против и начать последнюю битву за Идлиб. Она использует автократического лидера Турции не только, чтобы пустить пыль в глаза миру, чтобы он не заметил оппортунизм, но и для того, чтобы стратегически оттянуть важного союзника НАТО подальше от альянса. В долгосрочной перспективе это выльется в усиление российского влияния в регионе. Благодаря тому, что Иран и Турция поддерживают цели Москвы на Ближнем Востоке, способность стран сократить присутствие России сильно уменьшится. И эта долгосрочная цель не позволяет воспринимать всерьез российскую болтовню о краткосрочном мире в Идлибе.

Путин по умолчанию действует по проверенному российскому сценарию: говорит одно, а делает нечто совершенно противоположное. Называть турецко-российские договоренности соглашением означает очень сильно растягивать значение слова «соглашение». Это план, в котором некоторые стороны конфликта не принимают участия и на котором они поставили свою подпись. Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу рассказал, что договоренности были заключены на переговорах в Сочи, а значит за пределами международно признанного мирного процесса для Сирии в Женеве. И даже это уже должно было бы стать предупреждением для мира, что Россия идет против течения и в обход ООН.

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Чавушоглу также сказал, что договоренности предусматривают создание 15-20-километровой зоны, в которой все сложат оружие.

«Мирные жители останутся. Только террористы будут устранены», - сказал турецкий дипломат.

Однако, никто не объясняет, куда же денутся те "террористы" и кого ими будут считать на самом деле. У Москвы и Анкары в прошлом были разногласия относительно трактовки слова «террористы».

Впрочем, больше всего в турецко-российских договоренностях тревожит даже не язык или неоднозначность, а сама природа и концепция. Сложение оружия редко когда происходило без заключения мирного договора, если происходило вообще. Взять для примера, Ирландскую республиканскую армию. Прошло немало времени после подписания Белфастского договора 1998 года, прежде чем ИРА окончательно согласились «сложить» оружие и "исключить его использование». ИРА не согласилась на самом деле передать свое оружие переговорщикам, потому что это, как заявили ее лидеры, означало бы поражение. С их точки зрения, не было ни победы, ни поражения в конфликте.

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Заставить кого-то сложить оружие можно только силой, дав понять другой стороне, что только так она будет в безопасности и не будет иметь дело с атакой. Или этого же можно достичь с помощью длительных переговоров и не менее долговременных мероприятий по строительству взаимного доверия. Но турецко-российский план по Идлибу - не такой случай. И это снова должно насторожить мир, потому что, очевидно, Россия не планирует делать то, о чем говорит.

Москва пытается обмануть мир. Чтобы уклониться от критики Генеральной ассамблеи ООН, она играет «хорошую», пытаясь казаться важной глобальной силой. Но как только заседание Генеральной ассамблеи закончится на следующей неделе, не трудно предсказать, что произойдет с Идлибом.

Можно ожидать, что в Идлибе повторится то, что все уже видели в Чечне, Грузии, Украине или в других сирийских регионах. Россия манипулирует фактами, меняя ситуацию на местах в свою пользу.

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Режим Асада стал достаточно прочным, чтобы действовать дальше самостоятельно. Поэтому Кремль сможет вернуть войска домой, выдохнув с облегчением, что на сирийскую войну не нужно тратить так много денег ежегодно. Кроме того, в глазах других диктаторов и автократов мира Россия будет выглядеть как надежный союзник.

Поэтому не стоит ждать, что мирный план для Идлиба будет действовать долго. нужно называть вещи своими именами: это отвратительный, циничный фиговый листок.