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Архивы Оруэлла включили в наследие ЮНЕСКО

10:21, 20 сентября 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

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Как сообщает The Guardian, личный архив включает дневники писателя, его журналистские и писательские записи. В этих записях, в том числе, впервые появилась известная фраза из антиутопии "1984": "Война - это мир, свобода - это рабство, незнание - это сила".

ЮНЕСКО признало, что работы Оруэлла повлияли на развитие человека и сейчас продолжают оказывать сильное воздействие на читателей. 

Сын Оруэлла сказал, что гордится достижениями своего отца. 

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Теги: #ЮНЕСКО#писатель