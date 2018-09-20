В сети показали видео первых минут после падения российского истребителя Миг-31

Перед падением самолет загорелся в воздухе, он упал в лесном массиве, жертв и разрушений на земле нет.

В сети появилось видео первых минут после падения истребителя-перехватчика Миг-31 в Нижегородской области России. Видео обнародовано на Youtube-канале местного портала «Открытый Нижний». На видео видно пожарные машины и спасателей, которые пытаются потушить обломки самолета. Как сообщал УНИАН, 19 сентября истребитель-перехватчик Миг-31 разбился в Нижегородской области РФ в районе поселка Молочная ферма. Перед падением самолет загорелся в воздухе. Пилоты живы, вышли на связь с базой после приземления. Борт упал в лесном массиве, жертв и разрушений на земле нет.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter