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В сети показали видео первых минут после падения российского истребителя Миг-31

03:39, 20 сентября 2018
Мир
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На видео спасатели пытаются потушить обломки самолета / скриншот

Видео обнародовано на Youtube-канале местного портала «Открытый Нижний».

На видео видно пожарные машины и спасателей, которые пытаются потушить обломки самолета.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября истребитель-перехватчик Миг-31 разбился в Нижегородской области РФ в районе поселка Молочная ферма.

Перед падением самолет загорелся в воздухе. Пилоты живы, вышли на связь с базой после приземления. Борт упал в лесном массиве, жертв и разрушений на земле нет.

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Теги: #Россия#авиакатастрофа