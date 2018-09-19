Трамп не боится, что Манафорт «сдаст» его прокурорам
Президент США Дональд Трамп заверил, что его совсем не тревожит, что бывший глава его избирательной кампании Пол Манафорт может рассказать специальному представителю Департамента юстиции Роберту Мюллеру, который расследует вмешательство России в выборы 2016 года.
Как сообщает Reuters, об этом он сказал журналистам в Белом доме перед поездкой в Северную и Южную Каролину, которые пострадали от шторма.
«Меня это не пугает. Если он скажет правду, тогда никаких проблем», - сказал Трамп.
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На прошлой неделе Манафорт признал свою вину по двум обвинениям, которые против него выдвинул Мюллер в ходе расследования российского вмешательства в выборы. Россия ранее отрицала, что делала хоть что-то, чтобы повлиять на результат голосования в США в 2016 году. А Трамп уверял, что его команда не вступала в сговор с Москвой.