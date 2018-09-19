Трамп не боится, что Манафорт «сдаст» его прокурорам

Американский президент не волнуется из-за согласия экс-главы его избирательного штаба сотрудничать со следствием по делу о вмешательстве России в выборы.

Президент США Дональд Трамп заверил, что его совсем не тревожит, что бывший глава его избирательной кампании Пол Манафорт может рассказать специальному представителю Департамента юстиции Роберту Мюллеру, который расследует вмешательство России в выборы 2016 года.

Как сообщает Reuters, об этом он сказал журналистам в Белом доме перед поездкой в Северную и Южную Каролину, которые пострадали от шторма.

«Меня это не пугает. Если он скажет правду, тогда никаких проблем», - сказал Трамп.

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На прошлой неделе Манафорт признал свою вину по двум обвинениям, которые против него выдвинул Мюллер в ходе расследования российского вмешательства в выборы. Россия ранее отрицала, что делала хоть что-то, чтобы повлиять на результат голосования в США в 2016 году. А Трамп уверял, что его команда не вступала в сговор с Москвой.