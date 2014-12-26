СМИ: к атаке на кинокомпанию Sony Pictures может быть причастна Россия

Мировые эксперты по безопасности полагают, что за хакерской атакой на Sony Pictures может стоять совсем не Северная Корея, разозленная на фильм Интервью о покушении на Ким Чен Ына, а Россия, сообщает Новое время.

Как пишет американская The Times, аналитики нашли доказательства возможной причастности России. "Компания по информационной безопасности Taia Global провела компьютерный анализ 20 фрагментов текста, написанного на ломаном английском, который прислали Хранители мира (Guardians of Peace), группа, которая, как считается, несет ответственность за атаку на Sony. Она пришла к заключению, что грамматические ошибки и другие погрешности, возможно, были сделаны автором, родной язык которого - русский", - пишет автор публикации.

Отмечается, что в первых посланиях Хранителей мира вообще не шла речь о фильме Интервью. Связывать кибератаку и высмеивание северокорейского лидера в кино стали с подачи СМИ, после чего и сами хакеры стали упоминать ленту о Ким Чен Ыне.

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Однако эксперты сомневаются в версии о "разгневанной КНДР", взломавшей сервера Sony. "От нас ожидают, что мы просто примем за чистую монету уверения агентства. В настоящей обстановке это большой вопрос", - заявил представитель одной из компаний в сфере безопасности Марк Роджерс.

Напомним, компьютерные системы Sony рухнули 24 ноября, на всех сайтах корпорации появились красные черепа с надписью ”Уничтожено #GOP“, что указало на причастность к взлому хакерской группировки Хранители мира.

В руки хакеров попали личные данные актеров и производственных бригад, сценарии и внутренняя документация кинокомпании. Также в Сеть попали еще не вышедшие на большие экраны фильмы Sony Pictures: Ярость с Брэдом Питтом, Все еще Элис с Джулианной Мур и Алеком Болдуином, Мистер Тернер с Тимоти Споллом.

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8 декабря группировка GOP потребовала от компании отказаться от выпуска в прокат “террористического” фильма. СМИ предположили, что речь идет о комедии Интервью, сюжет которой строится вокруг покушения на северокорейского лидера Ким Чен Ына.

19 декабря Федеральное бюро расследований США заявило, что за хакерскими атаками на кинокомпанию Sony Pictures из-за фильма о Ким Чен Ыне стоит КНДР.

Компания Sony Pictures разрешила выпустить на экраны скандальную комедию Интервьюо северокорейском лидере Ким Чен Ыне и даже выложить ее на Youtube.