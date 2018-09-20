Создателю "Игры престолов" исполнилось 70: насколько хорошо вы знаете легендарную сагу - опрос УНИАН

Наибольшую популярность Джорджу Мартину принес именно фэнтезийный цикл "Песнь льда и пламени", который был экранизирован как "Игра престолов".

20 сентября исполняется 70 лет создателю цикла романов "Песнь льда и пламени" Джорджу Р. Р. Мартину, который начал выходить с 1996 года и позже был экранизирован компанией HBO в виде популярного телесериала "Игра престолов". Предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете телеверсию романов. Пройдите тест и отгадайте, кто из персонажей сказал ту или иную фразу.

Книги из этого цикла настолько понравились аудитории и литературным критикам, что Мартина начали называть "американским Толкиеном". В 2011 году журнал Time включил Джорджа Мартина в список самых влиятельных людей мира. Из запланированных семи книг цикла "Песнь льда и пламени" опубликовано пять.

Первый сезон сериала «Игра престолов» является точной адаптацией первого романа серии. Начиная со второго сезона, появляются отличия от книг, а с пятого сезона сюжетные линии сериала существенно расходятся с книжными. По словам режиссера телеверсии Дэвида Бениоффа, "основная задача - адаптировать книжную серию в целом, держаться карты, заданной Джорджем, отражать основные вехи, но не обязательно каждую остановку в пути. Это адаптация, ей придется адаптироваться, чтобы выжить. Всегда найдутся те, кому хочется, чтобы все осталось в точности как в книгах. Для нас это с самого начала не вариант".

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Напомним, "Игра престолов" (англ. Game of Thrones) - американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Р. Р. Мартина. Снимается под руководством Дэвида Бениоффа и Дэна Вайса для кабельного телеканала HBO. Съемки ведутся в нескольких странах, включая Великобританию (Северная Ирландия), Мальту, Хорватию, Исландию и Марокко. Премьера первого сезона в США состоялась 17 апреля 2011 года; на 27 августа 2017 года полностью показаны семь сезонов. Сначала финальный сезон сериала планировался к показу в первой половине 2019 года, но вероятно будет перенесен на лето 2019 по техническим причинам.