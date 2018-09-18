Haaretz: Россия набросилась на Израиль после уничтожения ИЛ-20, чтобы сохранить лицо

Трагедия, видимо, произошла по вине российских или сирийских военных, но Кремль хочет переложить ответственность на кого-то другого.

События понедельника вблизи сирийского Средиземноморского побережья остаются не выясненными. Пока известно, что цель вблизи города Латакия была атакована, сирийская ракета системы ПВО была запущена, чтобы сбить израильские ракеты и самолеты, но они попали в российский самолет с системой радиоэлектронной разведки, который летал вдоль побережья. Он упал в море, а 15 членов экипажа погибли.

Власти Израиля ранее признавали, что часто совершает атаки в Сирии против связанных с Ираном целей, чтобы не позволить силам «Кудс» закрепиться в охваченной войной стране и перебрасывать новейшее вооружение боевикам «Хезболы». Однако, Израиль редко признает конкретные атаки. И эта, похоже, из числа именно таких.

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Об этом пишет израильское издание Haaretz. Во-первых, последний удар авиации Цахаля был направлен против цели вблизи базы «Хмеимим», которая стала главной для России. Хотя такие атаки небеспрецедентные, они все же происходят очень редко. Во-вторых, министерство обороны РФ выступило с заявлением, в котором не просто обвинило Израиль в ударе по Сирии, но и объявило, что якобы военное судно Франции близ сирийского побережья выпустило ракеты. Париж отверг любые подозрения в причастности к уничтожению ИЛ-20. Но интересно то, что французская сторона не отрицает запуск ракет.

Издание напоминает, что 21 августа Франция присоединилась к США и Великобритании в угрозах в адрес сирийского диктатора Башара Асада применить военную силу, если появятся любые доказательства очередного применения режимом химического оружия против оппозиционных сил в Идлибе.

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Поэтому, очевидно, в понедельник ночью происходило что-то важное. Не только российские, израильские и французские самолеты и ракеты были в воздухе. Гражданский радар также засек боевые самолеты королевских ВВС Великобритании, которые включили транспондеры и двигались с определенной закономерностью, - наверное, чтобы избежать перестрелки над Латакией. Для британских самолетов такое поведение не типично. Российскому же ИЛ-20 повезло меньше.

Российское заявление было нетипично детализировано. В нем Москва быстро поделила вину между различными сторонами. Сирийцам досталось за фактическое уничтожение самолета, а Израилю – за «умышленное создание опасной ситуации», которая привела к катастрофе, и за предупреждение российской стороны о своей операции «только за одну минуту» до ее начала.

По мнению издания, нет причин ставить под сомнение базовые детали. Израиль, вероятно, действительно проводил авиаудар в Сирии. Участие Франции, правда, остается интригующим и неизвестным элементом. Россию точно предупредили об операции (но насколько это было эффективно, останется вопросом). А ИЛ-20 точно попал под ракеты с сирийской системы ПВО. Но российские обвинения кажутся довольно растерянными.

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С сентября 2015 года на всех уровнях израильского политического и военного истеблишмента: от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и ниже, – большое внимание было уделено тому, чтобы избежать любого трения с Кремлем и российскими силами в Сирии. Механизм «избежание конфликтов» между военно-воздушными силами Израиля и России, который включал установление горячей линии между российским командным центром на базе «Хмеимим» и Тель-Авивом, действует уже три года. До этого времени все недоразумения быстро разрешались в частном порядке.

Трудно представить, чтобы Израиль рискнул договоренностям с Владимиром Путиным, который позволил наносить удары по иранским объектам в Сирии. Российские же силы заранее предупреждали об израильских ударах, чтобы они держались подальше от зон поражения. Возможно, конкретная цель и ее размещение нарушили российско-израильские договоренности, но это кажется маловероятным.

Однако, существуют другие более вероятные причины уничтожения ИЛ-20. Сирийские и российские ВВС и батареи ПВО работают вместе, в совместных операционных комнатах и центрах контроля авиацией. Сирийцы используют российские самолеты и ракеты. ИЛ-20 должен был иметь на борту систему определения вражеских и дружеских объектов по транспондерам. К тому же, как российские, так и сирийские военные имеют четкие процедуры для предотвращения «дружеского» огня. Таким образом, сирийские ракеты ПВО, сделанные в России, не должны были бы сбить «дружественный» российский самолет.

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Издание признает, что инцидент мог быть частично вызван поздним уведомлением со стороны Израиля о запланированной операции. Но видимо все произошло из-за ошибки российских и сирийских союзников. Британский самолет в регионе точно демонстрировал подготовленность к ситуации, чтобы не иметь проблем. Почему же российский не был готов?

Скорость, с которой Россия набросилась с обвинениями на Израиль еще до тщательного расследования событий, указывает на возникновение очередного промаха из числа тех, которые Кремль никогда публично не признает. Однако, военные по обе стороны точно знают правду. Дело было действительно в том, что Израиль позже сообщил о своей операции России? Может причина уничтожения ИЛ-20 была в технических проблемах или ложных процедурах с сирийской или российской стороны? Это может быть и комбинацией из вышеперечисленных факторов.

Во всяком случае, Израилю следует ограничить свою деятельность в ближайшие недели или месяцы. Россия знает правду, но публично ей нужно кого-то обвинить. И она не может возложить вину на своих друзей в Сирии.

Израилю придется принять легкий публичный удар. Но если близкие отношения между Нетаньяху и Путиным что-то означают, они найдут выход из ситуации. А израильские самолеты снова начнут уничтожать иранские объекты в Сирии уже в ближайшем будущем.