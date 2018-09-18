В Мексике возле жилого квартала обнаружили грузовик со 157 трупами

Практика грузить тела в холодильный транспорт в Мексике не новая.

В Мексике в окрестностях города Гвадалахара обнаружили грузовик с холодильным прицепом, в котором находились 157 трупов.

Грузовик оказался вблизи жилого квартала и начал беспокоить местное население вонью, пишет ТСН со ссылкой на Daily Mail. Полиция начала расследование из-за находки – почему автомобиль оказался возле населенной территории.

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Издание отмечает, что практика грузить тела в холодильный транспорт в Мексике не новая, поскольку, из-за значительной вспышки преступности, мест в моргах не хватает. Однако, такие "морги на колесах" не должны стоять возле населенных кварталов.

Также сообщается, что за первые 6 месяцев 2018 года было убито 16 тысяч человек – и это самое большое количество погибших с 1997 года, а по сравнению с 2017 годом количество убийств выросло на 17%.

Местные власти даже не осуществляет раскопку некоторых массовых захоронений, которые возникают на месте кровавых криминальных разборок, поскольку нет места для хранения тел.

Ранее УНИАН сообщал, что в столице Мексики во время перестрелки погибла 27-летняя американка украинского происхождения Татьяна Мирутенко, приехавшая с мужем отметить первую годовщину свадьбы.