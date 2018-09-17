"Доктор Новичок" и человек из посольства РФ: СМИ узнали о сообщниках "отравителей" Скрипалей

Вероятно, после регистрации в отеле City Stay Hotel в Лондоне Боширов и Петров встречались с "доктором Новичком" и еще одним помощником, который работает в российском посольстве. После этого они сели на поезд до Солсбери.

Британские сыщики разыскивают двух предполагаемых сообщников Руслана Боширова и Александра Петрова, которых подозревают в отравлении Сергея Скрипаля в Солсбери.

Об этом сообщило издание The Sunday Mirror со ссылкой на источник в британском правительстве, передает DW.com.

Сообщается, что один из сообщников подозреваемых, которого в статье называют "доктор Новичок", является врачом, и его задачами было не допустить заражения ядом исполнителей покушения, а также оказать им помощь, если это все-таки произойдет. Это позволило бы избежать приобщения к делу полиции или британских врачей, отмечает The Sunday Mirror.

Читайте такжеТакие же пометки, как и в Петрова: СМИ сообщили подробности в паспорте Боширова

По словам собеседника издания, вероятно, после регистрации в отеле City Stay Hotel в Лондоне Боширов и Петров встречались с "доктором Новичком" и еще одним помощником, который работает в российском посольстве. После этого они сели на поезд до Солсбери.

Ранее другие источники сообщили The Sunday Mirror, что британской полиции известны данные их подлинных документов, поскольку камеры видеонаблюдения оснащены программой, позволяющей сопоставлять лица людей с фото из паспортной базы.

The Sunday Mirror также узнала, чем занимались в Великобритании Боширов и Петров кроме поездки в Солсбери. По информации издания, в полицию обратился мужчина, который останавливался в отеле City Stay Hotel в те же дни, что и вероятные агенты ГРУ. Он узнал на распространенных в СМИ фото Петрова, с которым, по его словам, столкнулся в туалете отеля.

Мужчина рассказал, что из номера Боширова и Петрова в ночь на 4 марта распространялся запах марихуаны. По его словам, позже в номер пришла женщина, видимо, проститутка. Он пожаловался сотрудникам отеля на шум из их номера.

Ранее СМИ сообщили, что в паспортах подозреваемых стоят отметки, которые указывают на их причастность к спецслужбам. Кроме того, на документах мужчин стоит печать "Сведений не давать" с номером телефона. По данным журналистов, которые дозвонились по ним, этот номер принадлежит минобороны РФ.