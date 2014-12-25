Начавшиеся проблемы России - это только первое звено цепной реакции - эксперты
Начавшиеся проблемы России — это только первое звено цепной реакции, которая может привести к неконтролируемым последствиям.
Об этом говорится в статье Олега Гавриша "Советские грабли", опубликованной в журнале "Новое время".
“Сейчас все международные организации ухудшают своипрогнозы в отношении России. Очевидно, что в следующем году ситуация в российской экономике будет катастрофической”,— говорит Павел Кухта, управляющий партнер украинского Центра экономических решений.
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Валерий Пушня, руководитель направления по работе на рынках украинского подразделения швейцарской финансовой компании Credit Suisse, говорит, что снижение рейтингов чревато массовым банкротством компаний в следующем году.
Даже если дело не дойдет до дефолта нефтяников, российскую добычу углеводородов все равно ожидают значительные трудности. США и Евросоюз ввели санкции против продажи новых нефтегазовых технологий и оборудования России. Без них невозможна разработка месторождений, которые должны были прийти на место уже выработанным.
То есть добыча нефти и газа в России уже с 2015 года начнет падать.
“Запад знал, куда нужно нанести удар”,— говорит Михаил Гончар, президент украинского центра глобалистики Стратегия XXI. Возможен в следующем году и развал системы снабжения продуктами питания, отмечает Рабинович: “Когда есть проблемы с рублем, первые, кто страдает,— это импортеры”. Уже в 2015 году огромное их количество разорится, что приведет к цепочке побочных явлений.
“Логистические компании, склады и так далее будут разоряться. В России в этом году уже были перебои с гречкой, и это только начало”,— отмечает эксперт.
В конечном счете это может взорвать социальную ситуацию в стране и привести к тому, чего так долго добивался Запад: Россия восстанет против Путина.
Такое развитие событий может аукнуться и в Украине. Виталий Ваврищук, руководитель налитического департамента инвесткомпании SP Advisors, отмечает: Украина является одним из основных торговых партнеров РФ и потому гибель экономики, от которой она сильно зависит, отразится на нас отрицательно. Украинский экспорт в Россию уже значительно уменьшился в этом году из-за российских ограничений, направленных против продуктов питания — сыра, мяса и кондитерских изделий.
Полную статью можно прочитать в новом выпуске журнала Новое время.