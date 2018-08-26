Во Франции к 2020 году планируют сократить около 15 тысяч госслужащих

Французское правительство ухудшило прогноз экономического роста и приняло ряд непопулярных мер по снижению дефицита госбюджета.

Во Франции к 2020 году планируют сократить около 15 тыс. госслужащих.

Об этом заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп в интервью изданию Le Journal de Dimanche, сообщает Deutsche Welle.

Государственный бюджет Франции на 2019 год будет заложен, исходя из прогноза роста ВВП в 1,7%, притом, что ранее правительство рассчитывало, что этот показатель достигнет 1,9%.

В связи с этим, пояснил Филипп, Париж планирует сократить бюджетные расходы, чтобы не нарушить стандарты Европейского Союза, регламентирующие дефицит госбюджета для своих членов. Максимально допустимый ЕС показатель составляет 3% ВВП.

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Среди конкретных мер, о которых сообщил министр, - сокращение 4,5 тыс. госслужащих в 2019 году и еще 10 тыс. - в 2020 году. Кроме того, пенсии, а также семейные и жилищные льготы больше не будут привязаны к показателям инфляции, то есть, будут повышаться медленнее.

Эти меры подверглись критике как со стороны левых, так и правых партий во Франции.