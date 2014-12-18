Харьковский суд арестовал антимайдановца "Топаза" до 15 февраля (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял Киевский райсуд Харькова.

Суд не определил размера залога для Кромского.

Во время заседания Кромской подтвердил журналистам, что его задержали на пограничном пункте пропуска «Гоптовка» в Харьковской области, однако не сказал, почему он пытался выехать в Россию и где он находился все время, с момента объявления в розыск. Он также отметил, что чувствует себя хорошо, не собирается заканчивать жизнь самоубийством.

После общения с адвокатом Кромской заявил, что с сентября находился в следственном изоляторе СБУ в Харькове. По его словам, попытка якобы побега в Россию была инсценирована украинскими спецслужбами, а заявление о якобы задержании на границе было обусловлено опасением за жизнь.

Пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик в комментарии журналистам отметила, что задержание Кромского состоялось в рамках действующего законодательства. «Я не хочу комментировать показания человека, который сам в них путается и в течение 10 минут меняет. Мы настаиваем, что задержание господина Кромского состоялось в рамках действующего законодательства», - подчеркнула Дубовик.

Напомним, украинцам антимайдановец "Топаз" известен по видео "Топаз, дай команду", которое было снято во время событий на Майдане в феврале этого года.

Как сообщал УНИАН, Кромской был задержан в рамках уголовного производства, открытого по факту захвата 1 марта здания Харьковской ОГА.

29 марта суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 7 апреля Кромской, срезав браслет, сбежал. В апреле его задержали сотрудники СБУ, Однако 12 сентября Киевский райсуд изменил меру пресечения для Кромского на личное обязательство.

3 октября в Киевский райсуд Харькова повторно направлен обвинительный акт в отношении Кромского.

6 ноября из-за того, что Кромской не явился в органы следствия, суд дал разрешение на его задержание и принудительную доставку в суд для избрания меры пресечения. Но до сих пор Кромской не был задержан и судебные заседания не проводились.

Читайте такжеВ Харькове суд выдал разрешение на задержание «Топаза»

14 сентября в ряде украинских СМИ со ссылкой на адвоката Дмитрия Тихоненкова появилась информация о том, что Кромской был освобожден в рамках реализации достигнутой в Минске договоренности об обмене заложниками и незаконно удерживаемыми лицами. В то же время адвокат Кромского 17 сентября обратился в суд с требованием объяснить правовые основания содержания его подзащитного под стражей, поскольку в защите нет информации об освобождении его из-под стражи, несмотря на судебное решение об изменении меры пресечения на личное обязательство.

В начале декабря в пресс-службе прокуратуры Харьковской области сообщили, что Кромской находится в розыске.

Читайте такжеПрокуроры не понимают, почему Топаза с четырьмя судимостями отпустили домой

17 декабря появилась информация о его задержании на границе при попытке бегства в России.

Справка УНИАН. Кромской подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч.2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 294 (участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами, поджогами и уничтожением имущества), ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) Уголовного кодекса Украины.