В Украине снимут сериал и художественный фильм про АТО на Донбассе
Нищук сообщил, что проекты будут финансировать МВД и Минобороны.
В Украине планируют создать сериал и художественный фильм на тему антитеррористической операции на Донбассе.
Об этом в интервью РБК-Украина сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук.
"Я очень рад, что меня услышали в Министерстве внутренних дел и Министерстве обороны Украины, которые подхватили мою инициативу, чтобы именно эти министерства заказали и создали сериал и фильм на тему АТО и нынешних событий. Мы организуем конкурс сценариев, а они возьмут на себя финансирование", - сказал он.
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Как сообщал УНИАН, АТО в Луганской и Донецкой областях против российских боевиков проводится с 15 апреля.