Трамп продлил чрезвычайное положение в США, введенное после терактов 11 сентября

Режим ЧП в США продлен в связи с сохранением террористической угрозы.

В США еще на один год продлили режим чрезвычайного положения, введенный после терактов 11 сентября 2001 года.

Об этом говорится в указе, подписанном президентом США Дональдом Трампом, сообщается на сайте Белого дома.

"Поскольку террористическая угроза сохраняется, режим ЧП, объявленный 14 сентября 2001 года, а также полномочия власти, введенные для решения проблемы, должны продолжать действовать после 14 сентября 2018 года", - сказано в сообщении.

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Ранее УНИАН сообщал, что в Нью-Йорке, США, открыли станцию метро Cortlandt Street, которая размещалась под зданиями Всемирного торгового центра и была разрушена после серии терактов11 сентября 2001 года.

11 сентября 2001 года в небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке с интервалом 17 минут врезались два самолета Боинг-767, управляемые террористами-смертниками. В результате - обе башни обрушились.

Третий самолет был направлен в здание Пентагона. Четвертый разбился в штате Пенсильвания.

Помимо 19 террористов, в результате атак погибли около 3 тысяч человек, более 4 тысяч были ранены.