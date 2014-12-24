В России хотят ввести налог на собак

Как следует из текста законопроекта, размещенного в среду в думской электронной базе данных, депутаты предлагают дополнить Налоговый кодекс новой главой (32) - "Налог с владельцев животных". В качестве объекта налогообложения фигурирует "собака домашняя", а налогоплательщиками являются организации и физические лица, являющиеся собственниками этих животных, сообщает ТАСС.

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Налоговую ставку петербургские парламентарии определяют в размере 1 тыс. рублей за каждое животное в год, она одинакова и для физических лиц, и для организаций. А вот содержание кастрированных животных, по идее авторов законопроекта, обойдется в 10 раз меньше и составит 100 рублей.