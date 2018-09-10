Полиция задержала активистов, объявивших бессрочный протест в центре Москвы (фото)

Сегодня несколько молодых людей устроили «бессрочный протест против неэффективной власти» у памятника Твардовскому на Страстном бульваре в Москве.

В центре Москвы полиция задержала нескольких участников бессрочного протеста, которые решили продолжить акцию 9 сентября у памятника Твардовскому на Страстном бульваре.

Об этом передает Дождь.

Известно имя одного из задержанных — это блогер Денис Стяжкин. В твиттере он сообщил, что вел репортаж об акции.

Задержанных везут в ОВД «Тверской», сообщила «Новая газета». По ее данным, задержали шестерых. «ОВД-Инфо» сообщает о семи задержанных.

После задержаний к памятнику вернулись несколько человек, который успели уйти от полицейских, и к ним присоединились новые протестующие. По данным СМИ, там осталось восемь человек.

Ранее у памятника было 16 участников протеста. Они требовали отставки правительства и президента, отмены пенсионной реформы, отмены статьи 282 Уголовного кодекса и роспуска Роскомнадзора.

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Участники акции заявили, что решили 10 сентября продолжить несанкционированный протест против пенсионной реформы, который организовал городской штаб Алексея Навального. По их словам, команда политика их не поддержала. Они подчеркнули, что не являются сторонниками оппозиционера.

Они призывали единомышленников поддержать их и приходить к памятнику Твардовскому с «водой, едой, теплыми вещами и повербанками».

Тем временем 11 человек продолжают протестовать против повышения пенсионного возраста у памятника Твардовскому в Москве.



Фото: Вася Полонский / Дождь pic.twitter.com/v9Ex7Uuht9 — Телеканал Дождь (@tvrain) September 10, 2018

9 сентября в Москве на акции протеста задержали 43 человека, сообщало «ОВД-Инфо».

Напомним, 9 сентября несогласные с повышением пенсионного возраста вышли на улицы с мирным протестом. Митинги жестко разогнали ОМОН и полиция, задержано более тысячи человек. Наиболее массовые задержания произошли в Санкт-Петербурге.

Правоохранители били людей и сотнями "паковали" в автозаки.