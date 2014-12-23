Половина украинцев доверяет соцопросам - опрос

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, которые цитирует ZN.UA.

При этом 9% респондентов заявили, что не доверяют сцопросам, 40% затруднились ответить, а 3% отказались отвечать.

Как отмечают социологи, уровень доверия к результатам соцопросов за последние 12 лет сначала существенно повысился с 36% в 2002 году до 47% в 2004 году, а затем оставался стабильным примерно на одном уровне с колебаниями в рамках погрешности выборки (46-51%).

Читайте такжеЧуть более половины украинцев поддерживают вступление в НАТО – опросВ декабре 2014 года наибольший уровень доверия к результатам социологических исследований зафиксировано Западном регионе (59%), на втором месте по уровню доверия - Центральный регион (51%). Самый низкий уровень доверия в Восточном регионе (39%), приближается к нему Южный регион - 42%.

КМИС провел соцопрос с 5 по 15 декабря 2014 года сред 2011 респондентов по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3.3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.