Митинг против пенсионной реформы в Москве: двух участников обвинили в нападении на полицейских

Обвиняемые отказались от дачи показаний.

Следственный комитет РФ предъявил обвинение двум участникам митинга против пенсионной реформы в Москве.

Как сообщил адвокат правозащиты «Открытой России» Олег Елисеев, 24-летний Виктор Федосеев и 36-летний Василий Костылев были задержаны вечером 9 сентября на улице Большая Дмитровка, и сейчас находятся в изоляторе на Петровке.

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Федосеев обвиняется в нанесении «удара правым кулаком в область правого уха одного из полицейских». Костылева обвиняют в том, что он нанес «один удар кулаком правой руки в область лица полицейского, а также один удар и захват за шею другого сотрудника».

Уголовное дело в отношении подозреваемых расследуется по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)

Обвиняемые отказались от дачи показаний.

Как сообщалось, сторонники Алексея Навального 9 сентября в единый день голосования по всей России провели акции протеста против повышения пенсионного возраста. Этот день был выбран для протестов, потому что 9 сентября в 80 субъектах РФ проходят выборы разного уровня. В частности, в Москве выбирают мэра, а в Подмосковье — губернатора. Первый (и самый молодой) губернатор уже избран — Ямало-Ненецкий АО возглавил 30-летний Дмитрий Артюхов.

По уточненным данным правозащитной организации «ОВД-Инфо», по всей России из-за участия в митингах против повышения пенсионного возраста задержаны около 900 человек.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о безальтернативности повышения пенсионного возраста в РФ, увязав это с «безопасностью страны». Согласно законопроекту, пенсионный возраст в России повысится для мужчин - до 65 лет к 2028 году, для женщин - до 63 лет к 2034 году.