Кремль назвал ситуацию с «Мистралями» проявлением слабости Франции

"Объяснения о том, что, мол, не созрели какие-то условия для того, чтобы передать нам эти корабли, эти объяснения никто воспринимать с нашей стороны не собирается, мы не считаем это форс-мажором, который прописан в контракте, это просто демонстрация, если хотите, геополитической слабости Франции…", — сказал Рогозин в интервью, фрагмент которого был показан в эфире канала "Россия-24", сообщает РИА Новости.

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По его словам, Франция "сегодня поддается под нажим своих коллег по НАТО, она недавно вернулась в военную организацию НАТО, вот вам, пожалуйста, прямое следствие всех этих зависимостей". Рогозин также добавил, что "достаточно скоро" наступают некоторые контрактные обязательства, "в том числе штрафные санкции".

Франция, согласно направленному российской стороне приглашению, должна была передать первый вертолетоносец типа "Мистраль", корабль-док "Владивосток" Военно-морскому флоту РФ еще 14 ноября, однако этого не произошло.