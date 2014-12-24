СМИ: Представитель Кадырова в Украине объявлен в розыск
08:33, 24 декабря 2014Мир
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ГСУ СК по Москве объявило в розыск представителя главы Чеченской Республики в Украине Рамзана Цицулаева. Ему заочно предъявлены обвинения в мошенничестве и сопротивлении полиции.
В Москве ищут представителя главы Чеченской Республики в Украине / vm.ru
Как сообщил "Росбалту" источник вправоохранительных органах, после инцидента, произошедшего 19 ноября 2014 года в гостинице "Золотое Кольцо", когда охрана отбила Цицулаева от пытавшихся задержать его оперативников, следователи неоднократно отправляли полпреду повестки с вызовом на допрос.
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Однако он на них не реагировал. В результате СО по ЦАО ГСУ СК РФ по Москве вынес постановление о заочном привлечении Рамзана Цицулаева к ответственности по статьям УК РФ 159 (мошенничество) и 318 (сопротивление представителям власти). Он объявлен в федеральный розыск.
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