В США четыре человека стали жертвами смерча
07:38, 24 декабря 2014Мир
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Мощный торнадо обрушился в канун Рождества на американский штат Миссисипи, погибли четыре человека. Еще несколько человек получили ранения.
REUTERS
Удар стихии также разрушил или повредил многие дома и привел к массовым отключениям электроэнергии - без света остались около 8 тысяч человек, сообщает Росбалт по информации Reuters.
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Губернатор Миссисипи Фил Брайант объявил о введении в штате чрезвычайного положения.
По информации телеканала NBC, несколько смерчей также сформировались на территории южных штатов Луизиана, Джорджия, Алабама и Флорида.
Миссисипи обрушилось торнадо
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