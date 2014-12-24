В США четыре человека стали жертвами смерча

Удар стихии также разрушил или повредил многие дома и привел к массовым отключениям электроэнергии - без света остались около 8 тысяч человек, сообщает Росбалт по информации Reuters.

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Губернатор Миссисипи Фил Брайант объявил о введении в штате чрезвычайного положения.

По информации телеканала NBC, несколько смерчей также сформировались на территории южных штатов Луизиана, Джорджия, Алабама и Флорида.