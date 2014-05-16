В Черкасской области смерч снес с дороги маршрутку

На автодороге Умань - Монастырище сильный ветер снес с дороги рейсовый автобус, в котором находились 12 пассажиров. Очевидцы происшествия утверждают, что транспортное средство подхватил смерч и поднял в воздух, сообщает ТСН.

Читайте такжеЭксперты: Теперь Украине тоже грозят торнадо (видео)Водитель до последнего пытался удержать автобус на дороге, впрочем, сила ветра сделала транспортное средство неуправляемым. Часть людей сумела самостоятельно выбраться из салона поврежденного автобуса, однако несколько пострадавших прижало внутри салона. Их освободили спасатели, сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС. В результате происшествия пострадали семь человек, пятеро из которых с многочисленными травмами были госпитализированы.