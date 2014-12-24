Джордж Буш-старший попал в больницу

Как сообщает агентство Reuters, 90-летний Буш-старший был доставлен в Houston Methodist Hospital в качестве меры предосторожности. По словам врачей, состояние его здоровья в данный момент не вызывает опасений. По предварительным данным, у Буша-старшего возникла одышка, передает Росбалт.

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Буш-старший часто страдает от респираторных заболеваний, а также подвержен одной из форм паркинсонизма, из-за чего может передвигаться только в инвалидном кресле. В ноябре 2012 года бывшего главу государства госпитализировали в то же учреждение для лечения бронхита и выписали только в середине января 2013-го.

Джордж Герберт Уокер Буш является 41-м президентом США (с 1989 по 1993 годы). Международная политика во время его правления отмечена военными операциями в Панаме, Персидском заливе, на Филиппинах, падением Берлинской стены и распадом СССР. В 1992 году Буш проиграл на выборах президента Биллу Клинтону.