Мир в Европе возможен только с Россией, а не против нее - канцлер Австрии

При этом Себастиан Курц отметил, что политическая позиция Австрии в отношении России не изменилась.

Канцлер Австрии Себастьян Курц выступает за необходимость держать открытыми каналы диалога с Россией, чтобы обеспечить мир на европейском континенте.

Об этом он заявил в интервью журналу Der Spiegel, передает Европравда.

"Наша политическая позиция в отношении России не изменилась", - отметил он отвечая на вопрос о подорванном доверии к Вене из-за решения пригласить на свадьбу главы МИД Карин Кнайсль президента РФ Владимира Путина.

Читайте такжеАвстрийских политиков заподозрили в тайной работе на Кремль - СМИ

"Наша политическая позиция по России не изменилась", - отметил он. Курц напомнил, что в июне были продолжены санкции ЕС против РФ. "Это решение, которое мы естественно поддержали. Несмотря на это после свадьбы у меня был рабочий разговор с российским президентом", - сказал Курц.

Курц отметил, что он различает две вещи: первое - это необходимая реакция на нарушение международного права, второе - необходимость держать открытыми каналы диалога.

"Ведь мир на нашем континенте можно обеспечить только вместе с Россией, а не вопреки ей", - сказал он, добавив, что при этом об Украине не забудут.

"Положительные отношения с Украиной так же важны для нас. Я только что подтвердил это президенту Петру Порошенко в Киеве".

Как сообщал УНИАН, ранее Себастиан Курц уже заявлял, что Австрия поддерживает позиции ЕС в отношении Российской Федерации, несмотря на посещение президентом России Владимиром Путиным свадьба главы внешнеполитического ведомства этой страны Карин Кнайсль.