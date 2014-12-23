Лукашенко в Москве: "Мы сюда не приехали с протянутой рукой"

Как предает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совместной пресс-конференции в Москве с президентами РФ, Казахстана, Армении и Киргизии по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета.

"Некоторые СМИ сделали заявления, что союзники хотят, приехав в Москву, «отжать», «отщипнуть» от России. Во-первых, никто сюда просто так не приехал - это было согласовано с главой российского государства, который является инициатором Таможенного союза в нынешнем его виде, мы его поддерживаем и будем поддерживать. Может, кто-то и хочет «отщипнуть» от России в сложные времена, потребовав что-то", - сказал Лукашенко.

Читайте такжеЛукашенко на встрече с Порошенко: «Надо будет от Беларуси что-то – скажи, мы тебе за сутки все сделаем»"Не переводите, пожалуйста, стрелки на Беларусь - мы сюда не приехали с протянутой рукой", - подчеркнул он.

При этом Лукашенко заявил, что если РФ будет что-то нужно, то Беларусь "всегда подставит свое плечо".

"Все страдали, что Путин не будет встречаться с Лукашенко... Не страдайте - мы с Владимиром Владимировичем обсудили весь комплекс проблем, связанных с белорусско-российскими отношениями, он не такой уж и сложный", - сказал Лукашенко.