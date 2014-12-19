ВОЗ: в ходе гражданской войны в Сирии погибли более 200 тысяч человек

Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения в Сирии Элизабет Хофф, передает "Апостроф".

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"В Сирии непосредственно от войны пострадал миллион человек. Это легко увидеть, если проехаться по стране: количество людей с ампутированными конечностями ужасает. Это огромная проблема", - заявила Элизабет Хофф.

Кроме того, она сообщила, что ситуацию усугубляет недостаток медикаментов. По ее словам, количество вакцинированных людей за последние годы упало с 90% до 52%. "С учетом отсутствия питьевой воды ситуация очень сложная", - подчеркнула Элизабет Хофф, добавив, что в этом году в Сирии зафиксированы 4200 случаев заражения корью и 6500 случаев - тифом.