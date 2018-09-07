Хейли призвала РФ выдать «отравителей Скрипалей»

Ранее британские власти назвали имена подозреваемых по делу об отравлении Скрипалей — Александр Петров и Руслан Боширов, а также показали их снимки.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли призвала Россию выдать Британии подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом она заявила на заседании Совбеза ООН.

«Сейчас мы должны помочь нашим британским друзьям найти двух российских подозреваемых. Их личности установлены. И передать их в руки правосудия в Великобритании. Еще лучше, почему бы российским властям не выдать этих двух убийц?» — сказала Хейли.

Ранее британские власти назвали имена подозреваемых по делу об отравлении Скрипалей — Александр Петров и Руслан Боширов, а также показали их снимки.