Хейли призвала РФ выдать «отравителей Скрипалей»
01:30, 07 сентября 2018Мир
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Ранее британские власти назвали имена подозреваемых по делу об отравлении Скрипалей — Александр Петров и Руслан Боширов, а также показали их снимки.
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли призвала Россию выдать Британии подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом она заявила на заседании Совбеза ООН.
«Сейчас мы должны помочь нашим британским друзьям найти двух российских подозреваемых. Их личности установлены. И передать их в руки правосудия в Великобритании. Еще лучше, почему бы российским властям не выдать этих двух убийц?» — сказала Хейли.
Ранее британские власти назвали имена подозреваемых по делу об отравлении Скрипалей — Александр Петров и Руслан Боширов, а также показали их снимки.
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