Вице-президент США и Госсекретарь открестились от участия в «тайном сопротивлении» Трампу

Американские чиновники один за другим бросились отрицать свое возможное авторство скандальной статьи, опубликованной в New York Times.

Ряд ключевых чиновников администрации Дональда Трампа быстро заверили, что точно не писали анонимную статью для New York Times, в которой говорится о том, что в Белом доме существует тайное сопротивление действиям президента США.

В материале, который был обнародован на страницах газеты сегодня, речь шла о том, что группа инсайдеров пытаются не позволить президенту воплотить свои худшие порывы.

Как пишет Wall Street Journal, вице-президент США Майк Пенс и Госсекретарь Майк Помпео первыми дистанцировались от статьи, которую американский президент назвал «позорным» произведением «бесхребетного» автора.

Позже директор национальной разведки Дэн Коутс опроверг, что он или его заместитель могли написать нечто подобное. А министр внутренних дел Кирстен Нильсен сказала, что она «сосредоточена на том, чтобы управлять мужчинами и женщинами на службе национальной безопасности вместо написания раздумий в газету».

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Тем временем, главные помощники Белого дома после публикации скандальной статьи пытаются вычислить тайного автора, который назвался одним из влиятельных американских чиновников, которые тайно оказывают сопротивление президенту США.

«Наше ведомство выше таких любительских поступков», - сказал пресс-секретарь вице-президента США Джарод Аген.

Госсекретарь Майк Помпео в Индиане, общаясь с журналистами, сказал, что не пишет анонимные статьи и отверг взгляды, описанные в ней, как принадлежащие «недовольному, обманутому» человеку.

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«Никого не должно удивлять, что New York Times – либеральная газета, которая постоянно критиковала эту администрацию – решила напечатать такую статью. Я сам из такого место, где, если не можешь выполнить приказ командира, у тебя есть только один выход – уйти», - сказал Помпео, который возглавлял ЦРУ.

Спекуляции на тему личности автора скандальной статьи охватили Белый дом. Несколько высокопоставленных чиновников предположили, что, вероятней всего, ее написал некий сотрудник низкого звена без прямого доступа к президенту США. Хотя в статье говорится, что автор – «влиятельный чиновник из администрации Трампа».