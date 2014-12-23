В Сирии авиаударом уничтожен школьный автобус с детьми

07:36, 23 декабря 2014
Мир
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Четыре сирийских школьника были убиты и 10 ранены в понедельник при авианалете на северо-западе Сирии.

REUTERS

Сообщается, что большинство раненых и убитых в провинции Идлиб были в возрасте до 10 лет, сообщает Аль Арабия.

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Большая часть провинции Идлиб контролируется боевиками из исламистской группировки «Фронт ан-Нусра».

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