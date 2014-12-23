В Сирии авиаударом уничтожен школьный автобус с детьми

Четыре сирийских школьника были убиты и 10 ранены в понедельник при авианалете на северо-западе Сирии.

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