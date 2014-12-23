На островах Швеции нашли российские сигнальные патроны - СМИ

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на шведское издание Dagens Nyheter

Источники в местной полиции сообщили, что пять российских комбинированных сигнальных патронов модели КСП(с), с помощью которых, в частности, подаются цветные дымовые сигналы с подводных лодок, были обнаружены на побережьях шведских островов Готланд и Форе, начиная с сентября .

Два подобных патрона были найдены на острове Форе и один на острове Готланд 18 декабря, пишет издание.

Эту информацию, в частности, подтвердила представитель полиции Готланда Джессика Ларсдоттер.

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По ее словам, к этому времени на побережье нередко выбрасывало боеприпасы, в частности, гранаты, однако не сигнальные патроны.

Представитель Вооруженных сил Швеции Никлас Еглунд, со своей стороны, отметил, что находку можно объяснить рядом учений, которые проводили российские ВМС в Балтике.

"Если вы проводите обучение под водой, то этот вид сигнальных патронов может использоваться, например, для того, чтобы показать, что подводной лодке удалось подобраться к определенной цели", - отметил он.

Напомним, с 17 по 21 октября Швеция осуществляла в Балтийском море операцию по поиску подводной лодки, который вероятно принадлежал России.

Позже в Минобороны Швеции подтвердили наличие в ее водах небольшой субмарины.