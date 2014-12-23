На островах Швеции нашли российские сигнальные патроны - СМИ
На шведских островах Форе и Готланд были найдены российские сигнальные патроны.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на шведское издание Dagens Nyheter
Источники в местной полиции сообщили, что пять российских комбинированных сигнальных патронов модели КСП(с), с помощью которых, в частности, подаются цветные дымовые сигналы с подводных лодок, были обнаружены на побережьях шведских островов Готланд и Форе, начиная с сентября .
Два подобных патрона были найдены на острове Форе и один на острове Готланд 18 декабря, пишет издание.
Эту информацию, в частности, подтвердила представитель полиции Готланда Джессика Ларсдоттер.
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По ее словам, к этому времени на побережье нередко выбрасывало боеприпасы, в частности, гранаты, однако не сигнальные патроны.
Представитель Вооруженных сил Швеции Никлас Еглунд, со своей стороны, отметил, что находку можно объяснить рядом учений, которые проводили российские ВМС в Балтике.
"Если вы проводите обучение под водой, то этот вид сигнальных патронов может использоваться, например, для того, чтобы показать, что подводной лодке удалось подобраться к определенной цели", - отметил он.
Напомним, с 17 по 21 октября Швеция осуществляла в Балтийском море операцию по поиску подводной лодки, который вероятно принадлежал России.
Позже в Минобороны Швеции подтвердили наличие в ее водах небольшой субмарины.