Washington Post: Поиски правды о наемниках «Вагнера» указали на кровавую тенденцию

В мире все чаще убивают и бросают за решетку журналистов за их профессиональную деятельность.

Однажды в июле трое российских журналистов из России приземлились в Центрально-Африканской Республике, чтобы расследовать свою историю.

Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль расследовали активность тайной группы российских наемников «Вагнер», которая разбила свои лагеря в африканской стране. Она принадлежит одному из близких соратников президента России Владимира Путина. Через три дня журналисты уже были мертвы.

Об этом в редакционной статье пишет Washington Post, добавляя, что их расстреляли из засады на загородной дороге ночью. Факты очень размыты. Официальные заявления говорят, что на российских журналистов напали грабители. Но вопросы вызывают обстоятельства их смерти. Как только они начали искать ответы о «черных» делах Кремля, их убили.

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Группа «Вагнер», боевики которой воюют также в Сирии, была основана Евгением Пригожиным, известным как «личный повар Путина». Он также владеет фабрикой троллей, которая принимала активное участие в российских попытках повлиять на американские выборы в 2016 году.

Журналисты, которые пытались разоблачить деятельность «Вагнера» в Африке, были опытными в своем деле. Джемаль делал репортажи о войне в Грузии и Украине. Расторгуев был кинорежиссером, который прославился документальными фильмами, разоблачающими черные дела Путина. Радченко был также опытным фотографом.

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Издание замечает, что, к сожалению, убийство и заключение в тюрьму журналистов – это проблема, которая становится все более распространенной в мире. И нападение на редакцию Capital Gazette в американском Аннаполисе 28 июня было одним из таких случаев. В этом году в мире 39 журналистов погибли, выполняя свою работу. Для сравнения, за прошлый год таких случаев было 46. Об этом свидетельствуют данные "Комитета по защите журналистов». Также, в организации зафиксировали, что в 2017-м 262 журналистов бросили за решетку за их профессиональную деятельность. При этом, больше всего такая расправа происходила в трех странах: Турции, Китае и Египте.

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Однако, вопиющие случаи преследования журналистов происходят и в других уголках мира. К примеру, недавно власти Мьянмы бросили за решетку двоих сотрудников информационного агентства Reuters за репортажи о жестокой расправе и выдворении мусульманского меньшиства рохинджа. А в Венесуэле за прошлый год было закрыто 70 газет, радиостанций и телеканалов.

Чтобы остановить убийства и незаконные заключения, важно, чтобы каждый случай получил огласку, а виновных привлекли к ответственности. Ведь это насилие нацелено не только против репортеров, а и против их читателей и зрителей, от которых пытаются скрыть важную правду и чей голос пытаются подавить. Цензура – жестокий инструмент в черном искусстве диктаторов и автократов. А насилие против журналистов – это наиболее радикальная форма их желания уничтожить правду.