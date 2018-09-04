В Кремле ответили Макрону: Путин заинтересован в "процветании", а не развале Евросоюза

Также там заявили, что нынешние отношения между Москвой и ЕС зависят не от российской стороны.

Президент РФ Владимир Путин заинтересован в развитии и процветании Европейского союза, а не его развале, как заявлял президент Франции Эмманюэль Макрон.

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Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы заинтересованы в том, чтобы Евросоюз процветал, развивался и был стабильным. Такой подход неоднократно выкладывал президент Путин, и изменений в этом плане нет», – сказал Песков, передает радио Свобода.

Пресс-секретарь президента России заявил, что нынешние отношения между Москвой и ЕС зависят не от российской стороны. «Мы с сожалением констатируем, что не по инициативе России эти отношения находятся в «подмороженном» состоянии», – сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью шведскому телеканалу SVT сказал, что Владимир Путин мечтает о развале Европейского союза. При этом французский лидер признался, что уважает Путина за «лидерские качества».

Макрон сказал, что Европа и Россия должны совместно выстроить новую архитектуру безопасности, потому что Евросоюз не может опираться на США как единственного гаранта защиты. «Но мечта Владимира Путина – демонтаж Евросоюза», – констатировал он.

Эти слова прозвучали после заявления Макрона в Хельсинки 30 августа, в котором он призвал ЕС установить новые «стратегические отношения» с Россией ради международной стабильности.