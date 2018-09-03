New York Times: ФБР пыталось завербовать олигарха-друга Путина

Американские агенты хотели, чтобы Дерипаска все рассказал о своем бывшем партнере Манафорте и о том, как Кремль влиял на американские выборы.

По оценкам чиновников США, существуют достаточно убедительные доказательства, чтобы обвинить российского олигарха с тесными связями в Кремле Олега Дерипаску в вымогательстве, взяточничестве и даже убийстве. Они также решили, что российский богач может быть хорошим информатором.

С 2014 до 2016 года агенты ФБР и Департамента юстиции США безуспешно пытались превратить Дерипаску в своего «стукача». Они намекнули олигарху, что могут помочь решить его проблемы с получением визы в США или даже сделать другие шаги в направлении ликвидации юридических проблем. За это они надеялись получить информацию об организованной преступности России, а позже и о вероятной российской помощи команде Дональда Трампа на выборах в 2016 году.

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Об этом пишет New York Times со ссылкой на нынешних и бывших соратников Дерипаски. В одном из эпизодов агенты ФБР явились без приглашения и предупреждения в доме Дерипаски в Нью-Йорке и попытались надавить на него, чтобы он рассказал, правда ли его бывший бизнес-партнер Пол Манафорт, будучи главой избирательного штаба Трампа, играл роль связующего звена между командой кандидата-республиканца и Кремлем. Попытка завербовать Дерипаску была частью более широких тайных американских усилий, нацеленных склонить к сотрудничеству примерно полдесятка российских богачей, которые обязаны своим богатством Владимиру Путину, как и Дерипаска.

Важными игроками в этой кампании издание называет чиновника Департамента юстиции США Брюса Ора и бывшего британского шпиона Великобритании Кристофера Стила. Последний прославился как автор грязного досье на Трампа, в котором было указано на связь между его избирательной командой и Москвой.

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Систематические попытки склонить российских олигархов на сторону Америки издание называет безуспешными. А источники рассказали изданию, что Дерипаска отказался сотрудничать со следователями, заявив, что он «не соглашается с их теориями о причастности российской организованной преступности и Кремля к вмешательству в выборы». Олигарх также рассказал Кремлю о американских попытках его завербовать.

Однако, появление этой информации в прессе дало соратникам Трампа новые рычаги в попытке остановить расследование вмешательства России в американские выборы в 2016 году, которое ведет специальный представитель Департамента юстиции США Роберт Мюллер.